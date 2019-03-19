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Глава Мінфіну назвала суму запозичень у 2019 році

Новини » Фінанси    19.03.2019 - 17:52
Глава Мінфіну назвала суму запозичень у 2019 році
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Україні необхідно отримати 4 млрд доларів

Україні у 2019 році Україні необхідно запозичувати близько 4 млрд доларів, оскільки на погашення і обслуговування державного боргу потрібно витратити 418 млрд грн. Про це міністр фінансів Оксана Маркарова сказала в ефірі "Радіо НВ".

Маркарова нагадала, що в цьому році Україна вже отримала 600 млн доларів під гарантії Світового банку.

"Вони вже надійшли на рахунки. Це ті, які під 4%. Ми зробили невелике дорозміщення, коли була така можливість і ціна була менше 10%", - повідомила вона.

Міністр розповіла, що Мінфін також працює над додатковими інструментами від офіційних кредиторів.

"Ми вже почали переговори зі Світовим банком про наступну гарантії. Я сподіваюся, що в цьому році зможемо її використовувати. Ну а решта - будемо моніторити і виходити на приватний ринок", - додала Маркарова.

Нагадаємо, загальні виплати за державним боргом, які повинні бути здійснені в 2019 році, законом про бюджет передбачено на рівні 417,4 млрд грн, з яких 239,2 млрд грн (57,3%) - виплати за державним внутрішнім боргом і 178,2 млрд грн (42,7%) - виплати за державним зовнішнім боргом.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів в 2019 році планує залучити 345,9 млрд грн, в тому числі на внутрішньому ринку - 202 млрд грн, або 58,4% від загальної суми запозичень. Зовнішні запозичення заплановані в обсязі 143,9 млрд грн, або 41,6%.

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