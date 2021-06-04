Міністр фінансів про відсутність траншу МВФ: "виживемо і так"

За його словами, доля траншу МВФ буде залежати від того, чи виконає влада в'зяті на себе зобов’язання перед фондом.

"Ми маємо проголосувати ті закони, за якими ми брали на себе зобов’язання, які проголосили, тоді далі буде зрозуміло", - сказав він і додав, що це закони про НАБУ, НАЗК, ДБР.

Марченко зазначив, для України бажано отримати транш "чим раніше, тим краще".

Голова Мінфіну заявив, що хотів би отримати два транші по 700 млн доларів. Але коли ці кошти надійдуть, невідомо. "Я не оракул. Я хотів ці гроші ще в серпні минулого року. Їх немає. Живемо? Виживемо і так", - сказав він.

Водночас Марченко заявив, що без грошей МВФ буде "знаєте, так, складно".

Міністр повідомив, що ключовим є питання виплат за державним боргом у серпні. "Це ключеве, що нас мотивує домовлятися, шукати компроміс", - сказав він.