Министр финансов США на встрече в Индии будет призывать усиливать помощь Украине, - СМИ

Министр финансов США Джанет Йеллен на следующей неделе отправится в Индию на финансовые встречи G20. На них будут обсуждаться усиление поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Йеллен присоединится к другим министрам финансов и управляющим центральными банками G20 в Бангалоре 23-25 февраля, в первую годовщину российского вторжения в Украину.

Высокопоставленное должностное лицо министерства финансов заявило журналистам в пятницу, что Йеллен будет использовать любую возможность, чтобы критиковать действия России. Также Reuters сообщает, что она будет работать с союзниками, чтобы попытаться смягчить побочные эффекты, вызванные войной. Речь идет о проблемах отсутствия продовольственной безопасности и высоких цен на энергоносители.

По словам чиновника, Йеллен также подчеркнул необходимость увеличения финансовой поддержки Украины, включая новую кредитную программу Международного валютного фонда.

"Я бы не ожидал, что она будет взаимодействовать с российскими коллегами каким-то образом, кроме как решительно опровергнуть какие-либо неверные заявления, которые они делают во время встреч. И быть очень прямолинейной в своей критике России и войны против Украины", - сказал чиновник.