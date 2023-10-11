Министр финансов США назвала помощь Украине и Израилю главными приоритетами

"Финансирование Украины, как военное, так и прямая бюджетная поддержка, а также ресурсы для Израиля являются абсолютно главными приоритетами администрации Байдена", - сказала Йеллен во время пресс-конференции в Марракеше, Марокко.

По ее словам, Белый дом совершенно ясно дал это понять Конгрессу. "Считаем, что существует существенная поддержка со стороны обеих партий. Мы собираемся предоставить членам Конгресса возможность выяснить, как выполнять обещания, как только будет назначен спикер", - добавила она.

Обещания США дальнейшей поддержке Украины были подставлены под сомнение после того, как Кевин Маккарти был отстранен от должности спикера Палаты представителей, что дало республиканским сторонникам жесткой линии возможность остановить следующий раунд помощи Киеву.

Она также сказала, что получает "некоторые положительные ответы" на свой призыв к другим правительствам последовать примеру США и пообещать Всемирному банку больше средств для увеличения его кредитного потенциала.

Помощь Украине и Израилю

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США достаточно ресурсов, чтобы одновременно помогать как Украине, так и Израилю.

Он также подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена планирует в ближайшее время представить на утверждение Конгресса пакет помощи Украине, а также пакет помощи Израилю.

Также СМИ сообщали о намерениях администрации Байдена выделить Украине рекордный пакет в 100 млрд долларов. Об аналогичном пакете сообщили и в The Wall Street Journal - там привели слова сенаторов от обеих партий, которые заявляли, что поддержат такую помощь.

После нападения боевиков ХАМАС на Израиль США увеличат военную помощь Израилю. Речь идет о боеприпасах и ракетах для систем ПВО. Кроме того, сообщалось об обмене разведданными между странами.