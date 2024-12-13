Министр финансов пояснил замораживание социальных расходов в следующем году

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию ЦЭС .

"Мы достаточно осторожно добавляем, или скажем так не индексируем, другие расходы, кроме сектора безопасности и обороны. Кроме пенсий. Мы не собираемся индексировать заработные платы", - сказал он.

По его словам, "это означает что у нас фактически есть определенные заморозки социально-гуманитарного направления".

В то же время Марченко сообщил, что в целом эти направления также получили определенные увеличения. В частности, образование получило при между первым и вторым чтением бюджета дополнительные 12 млрд гривен на образовательную субвенцию.

"Когда мы можем мы частично добавляем другие сферы которые мы считаем наиболее обделены во время войны. Но стараемся это делать достаточно в ограниченных ресурсах, учитывая наличие в принципе у нас такой возможности. То есть бюджет достаточно консолидированный с точки зрения расходов", - добавил он.

По его словам, наибольшие объемы расходов - это вооруженные силы, это сектор безопасности обороны. "На данном этапе четко понимаем, какая потребность сектора безопасности обороны и какую долю бюджета мы должны направить на сектор безопасности обороны. Это в условиях полномасштабного вторжения позволяет говорить, что средств, предусмотренных на сектор безопасности и обороны, достаточно для того, чтобы мы могли выдерживать как минимум тот интенсив и ту компанию которая есть в 24-м году", - сказал Марченко.

Напомним, на обеспечение Сил обороны в следующем году предусмотрено более 2,2 трлн гривен. Из этой суммы 740 млрд гривен будет направлено на закупку оружия, что полностью покрывает годовую потребность, а почти 50 млрд гривен - на производство и приобретение БПЛА.

Минимальная зарплата в следующем году составит 8000 гривен. Она не изменится в 2025 году.