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ЕБРР увеличит капитал для наращивания поддержки Украины

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Украина, Четверг 18 мая 2023 13:57
ЕБРР увеличит капитал для наращивания поддержки Украины Фото: ЕБРР увеличит капитал для помощи Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует увеличить капитал на 3-5 миллиардов евро. Это позволит продолжить поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

На ежегодном собрании ЕБРР в Самарканде управляющие признали, что для работы банка в Украине, которая активизировалась после российского вторжения в феврале 2022 года, потребуется дополнительная поддержка акционеров. Предложение должно быть одобрено к концу 2023 года.

Как отмечается в сообщении, когда обстоятельства позволят провести полную реконструкцию в Украине, финансовые проблемы станут огромными. Последняя международная оценка, основанная на ущербе, нанесенном во время войны в 2022 году, предполагает, что стоимость реконструкции может достигать 411 млрд долларов США.

"Учитывая масштабы финансовых проблем, связанных с поддержкой Украины, увеличение оплаченного капитала является наиболее эффективной формой поддержки, которую могут предоставить акционеры", - заявила президент ЕБРР. Одиль Рено-Бассо.

ЕБРР в 2022 году предоставил Украине 1,7 млрд евро кредитов и привлек еще 200 млн евро от банков-партнеров. В прошлом году поддержка ЕБРР для Украины включала предоставление 150 млн евро экстренной ликвидности  "Укрзализныце", в общей сложности 520 млн евро "Укрэнерго" и пакет в размере 500 млн евро "Нафтогазу".

В случае одобрения увеличение капитала станет третьим случаем, когда акционеры банка согласились на это. ЕБРР был основан в 1991 году с капиталом в 10 млрд экю 40 странами и двумя международными организациями. В 1996 году капитал удвоился до 20 млрд экю, а затем увеличился после мирового финансового кризиса до 30 млрд евро в 2010 году.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики Украины в 2023 году на уровне 1% и на 3% в 2024 году.

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