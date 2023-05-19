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Украина в значительно лучшей экономической ситуации: Марченко прогнозирует рост ВВП в 2023 году

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Украина, Пятница 19 мая 2023 12:34
Украина в значительно лучшей экономической ситуации: Марченко прогнозирует рост ВВП в 2023 году Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Экономическая ситуация в Украине значительно улучшилась. После значительного сокращения экономики в прошлом году в 2023 году ожидается рост валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра финансов Сергея Марченко .

Как отметил Марченко, по итогам 2022 года падение экономики Украины составило 29,1%.

По его словам, сегодня Украина находится "в значительно лучшей экономической ситуации по сравнению с периодом год назад". Инфляция снижается более быстрыми темпами, чем первоначально прогнозировалось - с 26,6% в декабре 2022 года до 17,9% в апреле 2023 года.

"Мы воздерживаемся от монетарного финансирования в 2023 году, а прогноз роста ВВП повышен до 3,2%", - написал министр.

Напомним, прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,2% заложен в государственный бюджет на 2023 год в сентябре прошлого года и с тех пор не менялся.

В апреле НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины в 2023 году с 0,3 до 2,0%. Со следующего года восстановление экономики будет ускоряться благодаря снижению рисков безопасности и послевоенному восстановлению.

В то же время МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 3%. ЕБРР прогнозирует рост на 1%, Всемирный банк - на 0,5%. Все международные организации отмечают высокую неопределенность прогнозов.

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ВВП Министерство финансов Украины
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