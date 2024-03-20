Министр энергетики США призвала Конгресс запретить поставки российского урана

Что предшествовало

Напомним, в прошлом году Палата представителей США поддержала законопроект о запрете импорта урана из России, который используют в качестве топлива для ядерных реакторов. Это была мера в ответ на полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину.

Но законопроект так и не прошел Сенат, что необходимо для того, чтобы он вступил в силу.

Такой запрет позволит выделить средства на расширение обогащения урана внутри страны и на производство специального уранового топлива - высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU). Оно необходимо для реакторов нового поколения.

Еще в прошлом месяце издание Financial Times написало о том, что Администрация президента США Джо Байдена готова ввести запрет на импорт урана из России. В начале полномасштабного вторжения в Украину такие меры принимать не хотели.

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