ru
ua

Міністр енергетики США провів закриту зустріч з Трампом


Про що говорив американський президент і міністр енергетики США не повідомляється

Міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Рік Перрі провів закриту зустріч з президентом Дональдом Трампом, після свого візиту на інавгурацію президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад американського президента.

Як наголошується, Перрі провів закриту зустріч з Дональдом Трампом у четвер, 23 травня.

Президент США звернувся до Перрі, коли йому знадобився високопоставлений чиновник, щоб очолити делегацію Сполучених Штатів на інавгурації Зеленського.

Після повернення з Києва, Перрі повідомив Трампу про візит на закритій зустрічі. Про що говорив американський президент і міністр енергетики США не повідомляється.

На зустрічі з Володимиром Зеленським в Україні Перрі запевнив, що "США прагнуть забезпечити довгострокову енергетичну безпеку України, а також підтримати її суверенітет, територіальну цілісність і продовжувати реформування".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що після інавгурації президента Володимира Зеленського Рік Перрі передав йому послання від президента США Дональда Трампа.

22 квітня Трамп і Зеленський провели телефонну розмову. Президент Сполучених Штатів Америки привітав Володимира Зеленського з перемогою на вибори президента України.

Також спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер поінформував адміністрацію президента Дональда Трампа про поїздку на інавгурацію Володимира Зеленського.

Глава АП запропонував референдум про діалог з Росією Трамп оскаржив рішення суду розкрити податкові декларації
Читати всі новини