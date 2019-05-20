Міністр енергетики США прибув в Україну

Делегація США на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі прибула в Україну на інавгурацію обраного президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Twitter.

У посольстві заявили, що Вашингтон глибоко відданий успіху стабільної, процвітаючої, демократичної і вільної України.

"Раді вітати в Україні делегацію США на чолі з міністром енергетики Перрі, яка прибула на сьогоднішню інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Адміністрації президента Сполучених Штатів опублікували прізвища учасників делегації, які приїдуть в Україну на церемонію інавгурації новообраного президента України.

Європейський союз на інавгурації Зеленського буде представляти віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович. Також на урочистому заході буде президент Литви Даля Грібаускайте.

20 травня приїде в Київ також директор департаменту Європейських справ у Раді нацбезпеки США при президенті Олександр Відман, а також в. о. голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.