Міністр енергетики закликав НКРЕКП заборонити імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

"Міненерго звертається до НКРЕКП з проханням скористатися наданим законом №1396-ІХ правом і заборонити імпорт електроенергії з країн, які не є сторонами Енергетичного співтовариства (Російської Федерації і Республіки Білорусь), прийнявши відповідне рішення", - зазначено в листі Галущенка від 17 травня.

На думку міністра, орієнтація на імпорт електроенергії з країн не членів Енергоспівтовариства суперечить стратегічним цілям України у сфері енергетики і потенційно загрожує енергобезпеці.

Однією з таких стратегічних цілей міністр назвав інтеграцію енергосистеми України ENTSO-E, вказавши на підготовку до відділення ОЕС України від паралельної роботи з енергосистемами РФ і Білорусі з подальшим приєднанням до Європейської мережі.

При цьому він зазначив, що ключовою вимогою під час приєднання ОЕС України до ENTSO-E є забезпечення достатності власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електроенергію.

Разом з тим за його словами, імпорт погіршує фінансово-економічний стан виробників, якість виконання графіків ремонтів генеруючого обладнання електростанцій і ТЕЦ, а також негативно позначається на вугледобувній галузі.

Крім того, це негативно впливає на здатність виробників забезпечити закупівлю палива в достатніх для сталого проходження осінньо-зимового періоду обсягах, наголошується в листі.

"Як наслідок, зростають ризики порушення безпеки поставок Е / Е та операційної безпеки ОЕС України, що загрожує майбутній її синхронізації з ENTSO-E", - резюмував Галущенко.