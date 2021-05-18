Министр энергетики призвал НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

"Минэнерго обращается к НКРЭКУ с просьбой воспользоваться предоставленным законом №1396-ІХ правом и запретить импорт электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь), приняв соответствующее решение", - указано в письме Галущенко от 17 мая.

По мнению министра, ориентация на импорт электроэнергоии со стран не членов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергобезопасности.

Одной из таких стратегических целей министр назвал интеграцию энергосистемы Украины ENTSO-E, указав на подготовку к отделению ОЭС Украины от параллельной работы с энергосистемами РФ и Беларуси с дальнейшим присоединением к европейской сети.

При этом он отметил, что ключевым требованием во время присоединения ОЭС Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электроэнергию.

Вместе с тем по его словам, импорт ухудшает финансово-экономическое состояние производителей, качество выполнения графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и ТЭЦ, а также негативно сказывается на угледобывающей отрасли.

Кроме того, это негативно влияет на способность производителей обеспечить закупку топлива в достаточных для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода объемах, отмечается в письме.

"Как следствие, возрастают риски нарушения безопасности поставок э/э и операционной безопасности ОЭС Украины, что угрожает будущей ее синхронизации с ENTSO-E", - резюмировал Галущенко.