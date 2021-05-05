Україна знову відновила імпорт російського струму через Білорусі, - нардеп

Україна з 5 травня відновила імпорт російської електричної енергії через Білорусь попри рішення Верховної ради заборонити поставки до кінця року.

"Сьогодні, 5 травня, Україна знову відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Це попри рішення парламенту, попри затверджений Міненерго прогнозний баланс і попри десяток блоків українських ТЕС і ТЕЦ, які вимушено знаходяться в резерві", - повідомила нардеп.

За її інформацією, сьогодні платіж за імпорт струму складе менш як 1 млн грн. Загалом з початку року за імпорт з Росії і Білорусі Україна заплатила рівно 955 млн грн.

"Минуло майже три тижні з того часу, як Верховна рада проголосувала за надання НКРЕКП повноваження забороняти імпорт, однак погрузлий в корупційних скандалах регулятор навіть не розпочав підготовку до заборони поставок", - наголосила нардеп.