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Україна знову відновила імпорт російського струму через Білорусі, - нардеп

Новость на русском → Київ, Середа 05 травня 2021 15:04
Україна знову відновила імпорт російського струму через Білорусі, - нардеп Фото: Україна знову відновила імпорт російського струму через Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна з 5 травня відновила імпорт російської електричної енергії через Білорусь попри рішення Верховної ради заборонити поставки до кінця року.

Про це повідомила народний депутат Людмила Буймістер у Facebook.

"Сьогодні, 5 травня, Україна знову відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Це попри рішення парламенту, попри затверджений Міненерго прогнозний баланс і попри десяток блоків українських ТЕС і ТЕЦ, які вимушено знаходяться в резерві", - повідомила нардеп.

За її інформацією, сьогодні платіж за імпорт струму складе менш як 1 млн грн. Загалом з початку року за імпорт з Росії і Білорусі Україна заплатила рівно 955 млн грн.

"Минуло майже три тижні з того часу, як Верховна рада проголосувала за надання НКРЕКП повноваження забороняти імпорт, однак погрузлий в корупційних скандалах регулятор навіть не розпочав підготовку до заборони поставок", - наголосила нардеп.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

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