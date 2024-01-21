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Министр энергетики объяснил, почему отменили запрет на отключение света за долги

Фото: Министр энергетики объяснил, почему отменили запрет на отключение света за долги (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что мораторий на отключения света сняли из-за злоупотребления граждан.

Об этом заявил Министр энергетики Украины Герман Галущенко передает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.

По словам Министра, мораторий ввели в самом начале агрессии России против Украины. Но из-за злоупотреблений граждан, пришлось его снять.

"Сейчас мы заметили злоупотребления в регионах, в которых нет влияния войны, далеки от прифронтовых. Люди начали не оплачивать платежи, просто пользуясь мораторием", - сообщил Галущенко.

По словам министра, здесь речь идет о справедливости. Люди, живущие поблизости к зоне боевых действий платят, а люди, живущие вдали - нет.

Также Галущенко рассказал об областях с наибольшей задолженностью за электроэнергию. Таких областей в Украине две.

"Наибольшее количество должников сейчас в Киевской и Черновецкой областях. Это более 2 млрд и 1 млрд грн на область соответственно", - сказал Министр.

Отмена запрета на отключение некоторых коммунальных услуг за долги.

Напомним, что в конце 2023 года Кабмин отменил запрет на отключение света и начисление пени за долги

Стало известно, что энергопоставщик Yasno с конца января начнет отключать электроэнергию должникам.

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