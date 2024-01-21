Міністр енергетики пояснив, чому скасували заборону на відключення світла за борги

За словами Міністра, мораторій запровадили на самому початку агресії Росії проти України. Але через зловживання громадян довелося його зняти.

"Зараз ми помітили зловживання у регіонах, в яких немає впливу війни, далекі від прифронтових. Люди почали не сплачувати платежі, просто користуючись мораторієм", - повідомив Галущенко.

За словами міністра, тут йдеться про справедливість. Люди, які живуть поблизу зони бойових дій платять, а люди, що живуть вдалині - ні.

Також Галущенко розповів про області із найбільшою заборгованістю за електроенергію. Таких областей в Україні є дві.

"Найбільша кількість боржників зараз у Київській та Чернівецькій областях. Це понад 2 млрд і 1 млрд грн на область відповідно", - сказав Міністр.

Скасування заборони відключення деяких комунальних послуг за борги.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Кабмін скасував заборону на відключення світла та нарахування пені за борги.

Стало відомо, що енергопостачальник Yasno з кінця січня почне відключати електроенергію боржникам.