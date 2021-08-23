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Зеленський сумнівається у ефективності міжнародної системи безпеки через окупацію Криму

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 11:54
Зеленський сумнівається у ефективності міжнародної системи безпеки через окупацію Криму Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський під час відкриття саміту Кримської платформи зробив заяву про окупацію півострову. Він заявив, що анексія Криму ставить під сумнів ефективність міжнародної системи безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.

За його словами, від початку анексії Москва втричі збільшила свою військову присутність на півострові.

"Крим перетворився на територію, де грубо і системно порушуються права та свободи людини. Окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї міжнародної системи безпеки. Без відновлення довіри до неї жодна держава не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації території", - заявив він.

Нагадаємо, у Києві стартував саміт Кримської платформи.

Після саміту, як очікується, буде прийнято кримську декларацію.

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