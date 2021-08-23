Зеленський сумнівається у ефективності міжнародної системи безпеки через окупацію Криму

Президент України Володимир Зеленський під час відкриття саміту Кримської платформи зробив заяву про окупацію півострову. Він заявив, що анексія Криму ставить під сумнів ефективність міжнародної системи безпеки.

За його словами, від початку анексії Москва втричі збільшила свою військову присутність на півострові.

"Крим перетворився на територію, де грубо і системно порушуються права та свободи людини. Окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї міжнародної системи безпеки. Без відновлення довіри до неї жодна держава не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації території", - заявив він.