Міністр економіки розкрив цілі рефінансу банків від НБУ

Програма Національного банку України (НБУ) з довгострокового рефінансування банків направлена на покриття дефіциту держбюджету. Заяву зробив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню liga.net.

Як зазначив міністр, від того, що НБУ видає рефінансування, стимулювання економіки не з'явиться.

"Реальність сьогодні така, що гроші, отримані від рефінансу, підуть на фінансування державного бюджету", - сказав він.

За його словами, зараз ресурс банків заморожений через депозитні сертифікати НБУ.

"Тобто ресурсу недостатньо, а той що є банків, йде не на кредитування економіки", - додав він.

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) оприлюднив графік проведення тендерів з підтримання ліквідності банків терміном до 90 днів, а також за надання довгострокового рефінансування від 1 до 5 років. За умовами НБУ, обсяги рефінансування будуть обмежуватися лише наявних у банків ліквідною заставою, в який можуть входити державні облігації (ОВДП), депозитні сертифікати НБУ, іноземна валюта, а в найближчому майбутньому також корпоративні облігації, забезпечені державною гарантією, а також муніципальні облігації.

Національний банк України провів 8 травня перший тендер з надання довгострокового рефінансування від 1 до 5 років і видав банкам 2,4 млрд грн.

Голова Національного банку Яків Смолій заявив, що Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та іншими міжнародними організаціями про те, що всі кредити підуть на покриття дефіциту державного бюджету. У сумі ці кошти складуть близько 6-6,5 млрд доларів до кінця року.