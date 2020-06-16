Міністр економіки поскаржився на низьку інфляцію

Уряд думає над шляхами, для запуску економіки
Міністр економіки Ігор Петрашко назвав катастрофічною ситуацію з інфляцією в Україні. Темпи сповільнилися до 1,6%, тоді як згідно макропрогнозам, закладеним у бюджет, інфляція повинна знаходитися на рівні 11%.
Про це заявив Петрашко, передає кореспондент РБК-Україна.
Він зазначив, що уряд зараз думає над шляхами, якими можна стимулювати економіку країни.
"Збірний макропрогноз, який став основою для бюджету передбачає інфляцію на рівні 11%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцію. Інфляція в 1,6%. Всі країни ЄС і США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності, депресія по заробітних плат для працівників, і оскільки Україна не знаходиться в євро і зоні американської - це також депресія щодо торгових балансів. Ми зараз думаємо над шляхами, якими можна стимулювати економіку", - заявив Петрашко.
Раніше РБК-Україна писало, що інфляція в Україні в травні 2020 року різко сповільнилася.
Також повідомлялося, що з 12 червня Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку до 6,0% річних для підтримки економіки.
Крім цього в НБУ прогнозували прискорення інфляції в 2020 році помірними темпами.
Автор: Игорь Литвиненко