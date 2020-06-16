Міністр економіки поскаржився на низьку інфляцію

Фото: Ігор Петрашко (kmu.gov.ua)

Уряд думає над шляхами, для запуску економіки

Міністр економіки Ігор Петрашко назвав катастрофічною ситуацію з інфляцією в Україні. Темпи сповільнилися до 1,6%, тоді як згідно макропрогнозам, закладеним у бюджет, інфляція повинна знаходитися на рівні 11%.

Про це заявив Петрашко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що уряд зараз думає над шляхами, якими можна стимулювати економіку країни.

"Збірний макропрогноз, який став основою для бюджету передбачає інфляцію на рівні 11%. У нас зараз склалася катастрофічна ситуація з інфляцію. Інфляція в 1,6%. Всі країни ЄС і США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності, депресія по заробітних плат для працівників, і оскільки Україна не знаходиться в євро і зоні американської - це також депресія щодо торгових балансів. Ми зараз думаємо над шляхами, якими можна стимулювати економіку", - заявив Петрашко.

Раніше РБК-Україна писало, що інфляція в Україні в травні 2020 року різко сповільнилася.

Також повідомлялося, що з 12 червня Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку до 6,0% річних для підтримки економіки.

Крім цього в НБУ прогнозували прискорення інфляції в 2020 році помірними темпами.

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Автор: Игорь Литвиненко