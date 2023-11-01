С сегодняшнего дня выплаты ВПЛ будут назначаться по-другому: названо главное отличие

С 1 ноября изменились правила оформления выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Это касается переселенцев, впервые обращающихся за назначением такой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

"Для оформления выплат ВПЛ с сегодняшнего дня должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно", - говорится в разъяснении.

Соответствующее пособие назначается на каждого члена семьи, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о ВПЛ. Как отмечают в ведомстве, речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тыс. гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. гривен для всех других внутренних переселенцев.

Эти нововведения предусмотрены Постановлением КМУ от 31 июля 2023 г. № 789.

В случае вопросов по этим выплатам обращайтесь в Минреинтеграцию на круглосуточную горячую линию по короткому номеру: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.

Изменения в Украине с 1 ноября

Кроме этих изменений, с 1 ноября в Украине будут действовать новые правила оформления помощи для переселенцев. Украинцы начнут получать компенсации в программе "єВідновлення" за разрушенное жилье. В этом месяце "Укрзализныця" прибавит купе для женщин еще в ряде поездов. Также вступят в силу нормы по строительству укрытий. Детальнее - в материале РБК-Украина.