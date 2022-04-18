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Мінують поля та зривають евакуацію. РФ продовжує порушувати міжнародне право, - Генштаб

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Понеділок 18 квітня 2022 19:29
Мінують поля та зривають евакуацію. РФ продовжує порушувати міжнародне право, - Генштаб Російські окупанти (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 54-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Також окупанти і далі цинічно порушують норми Міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зокрема, російські війська блокують ініціативи щодо евакуації цивільних жителів з окупованих населених пунктів та відмовляються погоджувати гуманітарні маршрути. До того ж вони здійснюють обстріли місцевості поблизу можливих "зелених коридорів".

Окрім того, на зайнятих територіях ворог викрадає та вивозить до російської федерації обладнання, техніку та вироблену продукцію місцевих підприємств та мінує поля сільськогосподарського призначення.

Раніше ми повідомляли, що окупанти викрали й вивезли в Ростов 13 сиріт з Маріуполя.

Також ми писали, що військові відбили спробу ворожих диверсантів зайти в тил на півдні України.

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