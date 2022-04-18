Окупанти викрали й вивезли в Ростов 13 сиріт з Маріуполя, - Денісова

Російські окупанти продовжують вивозити українських дітей до Росії. Зокрема, найбільше депортованих з блокадного Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.