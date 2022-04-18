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Окупанти викрали й вивезли в Ростов 13 сиріт з Маріуполя, - Денісова

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Маріуполь, Понеділок 18 квітня 2022 19:06
Окупанти викрали й вивезли в Ростов 13 сиріт з Маріуполя, - Денісова Окупанти викрадають дітей з Маріуполя (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти продовжують вивозити українських дітей до Росії. Зокрема, найбільше депортованих з блокадного Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

Зокрема, стало відомо, що незаконно вивезли 13 дітей-сиріт з Маріуполя, які були позбавлені батьківського піклування.

Росіяни викрали шістьох вихованців дитячого будинку сімейного типу до російського міста Ростов-на-Дону.

Також ще сімох дітей разом з батьками-вихователями незаконно вивезено з іншого дитячого будинку сімейного типу до села Ягідного Ростовської області.

До того ж жінка з Маріуполя повідомила про викрадення її доньки, й вивезення до Донецька.

"Депортовані до РФ українські діти передаються на виховання в сім’ї російських громадян, що є злочином, який відповідно до міжнародного права підпадає під визначення торгівлі людьми", - написала Денісова.

Раніше ми повідомляли, що Денісова пояснила, що робити цивільним, яких Росія насильно транспортувала до себе.

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