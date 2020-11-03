ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Станцію метро "Хрещатик" у Києві відкрито після повідомлення про мінування

Київ, Вівторок 03 листопада 2020 19:40
Станцію метро "Хрещатик" у Києві відкрито після повідомлення про мінування
Фото: платформа станції "Хрещатик" (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Станція метро "Хрещатик" відновила повноцінну роботу. Раніше надійшло повідомлення про її замінування.

Про це повідомляє Київська міськадміністрація.

Наголошується, що станція перевірена і вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Нагадаємо, вночі та вранці 4 листопада у Києві очікується сильний туман. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Крім того, вчора в Києві на бульварі Лесі Українки чоловік погрожував підірвати ресторан. Порушником виявився уродженець Івано-Франківської області 1987 року народження, він був затриманий.

Також повідомлялося, що в Києві у разі попадання в "червону" карантинну зону можуть знову закрити метро. Також можуть бути заборонені маршрутки зі столиці.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство метро

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся