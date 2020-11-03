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Вокзал в Нідерландах евакуювали через загрозу вибуху

Утрехт, Вівторок 03 листопада 2020 21:28
Вокзал в Нідерландах евакуювали через загрозу вибуху
Фото: вокзал в Утрехті (twitter.com/W0lverineupdate)
Автор: РБК-Україна

Вокзал у нідерландському місті Утрехті евакуйований через "підозрілої ситуації". Рух поїздів призупинено.

Про це повідомляє поліція міста в Twitter.

При цьому за інформацією видання De Gelderlander, на даний момент в будівлі вокзалу шукають чоловіка, який викрикував погрози. Правоохоронці розшукують його.

Будівлю вокзалу оточена, людей не пускають всередину.

Нагадаємо, вчора ввечері в столиці Австрії Відні група терористів влаштувала стрілянину біля синагоги. Також терористи атакували ще ряд об'єктів у місті. За останніми даними, постраждали більше 20 людей, також є загиблі.

Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав серію атак у Відні "жахливим терактом", а також повідомив про ліквідацію одного з терористів.

Крім того, у зв'язку з терактами у Відні і Франції влада Великобританії підвищила рівень терористичної загрози в країні.

Зазначимо, що правоохоронці затримали одного з підозрюваних у скоєнні теракту у Відні. Місцеві ЗМІ пишуть, що затриманий є відомим ісламістом.

Також правоохоронці затримали 14 осіб, які входили в оточення терориста.

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