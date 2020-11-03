Вокзал в Нідерландах евакуювали через загрозу вибуху

Фото: вокзал в Утрехті (twitter.com/W0lverineupdate)

Вокзал у нідерландському місті Утрехті евакуйований через "підозрілої ситуації". Рух поїздів призупинено.

Про це повідомляє поліція міста в Twitter.

При цьому за інформацією видання De Gelderlander, на даний момент в будівлі вокзалу шукають чоловіка, який викрикував погрози. Правоохоронці розшукують його.

Будівлю вокзалу оточена, людей не пускають всередину.

BREAKING - Central rail station in #Utrecht evacuated and all trains stopped due to a possible 'terror threat', police look for a suspect.pic.twitter.com/kT7Go4iGUA — Disclose.tv (@disclosetv) November 3, 2020

Нагадаємо, вчора ввечері в столиці Австрії Відні група терористів влаштувала стрілянину біля синагоги. Також терористи атакували ще ряд об'єктів у місті. За останніми даними, постраждали більше 20 людей, також є загиблі.

Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав серію атак у Відні "жахливим терактом", а також повідомив про ліквідацію одного з терористів.

Крім того, у зв'язку з терактами у Відні і Франції влада Великобританії підвищила рівень терористичної загрози в країні.

Зазначимо, що правоохоронці затримали одного з підозрюваних у скоєнні теракту у Відні. Місцеві ЗМІ пишуть, що затриманий є відомим ісламістом.

Також правоохоронці затримали 14 осіб, які входили в оточення терориста.