Замінування ТРЦ у Києві на Майдані не підтвердилося

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція відкрила провадження

Повідомлення про замінування торгового-розважального центру(ТРЦ) на Майдані Незалежності у Києві не підтвердилося. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як зазначається, після ретельної перевірки об'єкта та прилеглої території небезпечних предметів та речовин не виявлено.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють особу та намагаються затримати псевдомінера.

Нагадаємо, що сьогодні на спецлінію "102" звернувся представник торгового центру, який знаходиться на Майдані Незалежності. Він повідомив, що на електронну пошту закладу прийшов лист з інформацією про замінування.

На виклик одразу виїхали фахівці профільних служб для проведення перевірки торгових приміщень та прилеглої території. Проводилася евакуація близько 2 тис. осіб.

РБК-Україна писало, що раніше в Києві повідомлялося про замінування чотирьох торгово-розважальних центрів Дніпровському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці.