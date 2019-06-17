Мінування метро у Києві не підтвердилось

Мінування станції метро "Олімпійська" у Києві сьогодні, 17 червня, не підтвердилось. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку київського метрополітену в Twitter.

Як повідомляється, правоохронці завершили перевірку території станції "Олімпійська". В ході перевірки вибухонебезпечні предмети не були виявленими.

Наразі станція "Олімпійська" знову відкрита на вхід та вихід.

Нагадаємо, раніше через анонімне повідомлення про мінування станція метро "Олімпійська" у Києві була зачинена на вхід та вихід. Здійснювалася перевірка території.

Раніше, у Києві повідомили про мінування залізничного вокзалу. Будівля вокзалу була оточена правоохоронцями, а відвідувачі були евакуйовані. Інформація про мінування не підтвердилася.

РБК-Україна писало, що 12 травня правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування Шевченківського районного суду Києва.

Крім того, 11 травня співробітники управління Державної охорони перевіряли інформацію про мінування будівлі Конституційного суду, де розглядався указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради.