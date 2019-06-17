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У Києві замінували станцію метро

Новини » Надзвичайні події    17.06.2019 - 10:13
У Києві замінували станцію метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станція "Олімпійська" закрита на вхід та вихід

 У Києві в понеділок, 17 червня, замінували станцію метро "Олімпійська". Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на сторінку київського метрополітену в Twitter.

Як повідомляється, київський метрополітен отримав анонімне повідомлення про мінування станції "Олімпійська".

Наразі станція "Олімпійська" закрита на вхід та вихід.

"Станцію "Олімпійська" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Перепрошуємо за незручності! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - повідомили в метрополітені.

У Києві замінували станцію метро

Нагадаємо, раніше у Києві повідомили про мінування залізничного вокзалу. Будівля вокзалу була оточена правоохоронцями, а відвідувачі були евакуйовані. Інформація про мінування не підтвердилася.

Раніше, 12 травня правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування Шевченківського районного суду Києва.

Крім того, 11 травня співробітники управління Державної охорони перевіряли інформацію про мінування будівлі Конституційного суду, де розглядався указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, 10 червня у поліцію надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів у Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську. Підкреслювалося, що більшість повідомлень про мінування надходили з Росії.

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