Мінували територію: прокуратура розслідує підрив двох військових на Донбасі

"Донецькою спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Кримінальну справу порушено за фактом недбалого ставлення до військової служби посадової особи, що призвело до тяжких наслідків в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України). Максимальне покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

За попередніми даними, військові загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої під час встановлення мінних загорож біля населеного пункту Крута Балка в Донецькій області.

На місці події працюють слідча група, фахівці вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Донецькій області та представники прокуратури.