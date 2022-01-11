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Минировали территорию: прокуратура расследует подрыв двух военных на Донбассе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Донецкая специализированная прокуратура начала расследование гибели двух военных. Они подорвались 10 января при минировании территории на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Донецкой специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту гибели военнослужащих", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по факту небрежного отношения к воинской службе должностного лица, приведшее к тяжким последствиям в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

По предварительным данным, военные погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время установки минных заграждений возле населенного пункта Крутая Балка в Донецкой области.

На месте происшествия работают следственная группа, специалисты взрывотехнической службы главного управления Национальной полиции в Донецкой области и представители прокуратуры.

Напомним, двое военнослужащих из состава операции Объединенных сил (ООС) погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве 10 января.

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ДонбассООС