Когда можно потерять статус ВПЛ: в Минреинтеграции перечислили случаи

Переселенец может потерять статус ВПЛ, если не появится в течение 10 дней в орган соцзащиты после проверки по месту жительства. В то же время проверки должны осуществляться только при подозрении на неправомерное получение помощи ВПЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

В частности, при проверке должностное лицо соцслужбы должно составить соответствующий акт. Также оно должно оставить сообщение о необходимости в течение 10 дней прибыть в орган социальной защиты населения для прохождения идентификации.

"И только в случае неявки переселенцам могут отменить статус ВПЛ и прекратить предусмотренные для них выплаты. Проверки должны осуществляться только при наличии подозрения относительно неправомерного получения помощи", - отметила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Кроме этого статус ВПЛ можно потерять: