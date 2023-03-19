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Когда можно потерять статус ВПЛ: в Минреинтеграции перечислили случаи

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Украина, Воскресенье 19 марта 2023 10:55
Когда можно потерять статус ВПЛ: в Минреинтеграции перечислили случаи Фото: в Мининтеграции перечислили случаи, когда переселенец может потерять статус ВПЛ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Переселенец может потерять статус ВПЛ, если не появится в течение 10 дней в орган соцзащиты после проверки по месту жительства. В то же время проверки должны осуществляться только при подозрении на неправомерное получение помощи ВПЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

В частности, при проверке должностное лицо соцслужбы должно составить соответствующий акт. Также оно должно оставить сообщение о необходимости в течение 10 дней прибыть в орган социальной защиты населения для прохождения идентификации.

"И только в случае неявки переселенцам могут отменить статус ВПЛ и прекратить предусмотренные для них выплаты. Проверки должны осуществляться только при наличии подозрения относительно неправомерного получения помощи", - отметила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Кроме этого статус ВПЛ можно потерять:

  • при переезде за границу;
  • в случае возвращения на место постоянного жительства;
  • если своевременно не сообщить об изменении фактического местожительства.

Ранее РБК-Украина писало о том, как подтвердить рабочий стаж украинцам со статусом ВПЛ, если трудовая книжка осталась в оккупации.

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