Держприкордонслужба України заарештувала кілька суден під прапором РФ і Білорусі

Держприкордонслужба України разом з ДБР продовжує виявляти майно країни-агресора. Білоруське судно "Надія" і суховантаж, які були залучені в логістичних операціях ворога на Дунаї, виявили в акваторії Ізмаїльського порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також в акваторії Чорноморська виявили російське судно. Власники намагалися заховати під час війни нафтоналивний танкер "Волгонефть-268" на Іллічівському судноремонтному заводі, змінивши прапор корабля на замбійський.

Традиційно для мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету України Вартість судів була істотно занижена. Судна вилучені та передані на зберігання до Адміністрації морських портів України. Питання їх націоналізації надалі розглядатимуться компетентними органами.