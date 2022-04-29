ru ua
Пт, 29 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Першу партію української кукурудзи відправили з румунського порту на Чорному морі

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 29 квітня 2022 10:57
Першу партію української кукурудзи відправили з румунського порту на Чорному морі Фото: Зерно з України почали експортувати через Румунію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З румунського порту Констанца вийшло судно з 71 тис. тонн української кукурудзи. Це сталося вперше вторгнення Росії в Україну 24 лютого, повідомив менеджер портового оператора Comvex.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Оскільки морські порти України були заблоковані після початку війни більше двох місяців тому, четвертий за величиною експортер зерна в світі був змушений відправляти вантажі поїздами через свій західний кордон або через свої невеликі річкові порти на Дунаї до Румунії.

"Це перше судно класу "панамакс" з українською кукурудзою, що вийшло з порту", - сказав президент Comvex Віорел Панайт.

За даними Reuters, судно, що перевозить вантаж, - це Unity N.

"Підтримати експорт українського зерна - значить запобігти колосальній хвилі глобального голоду, спровоковану блокуванням українських портів", - сказав Панайт.

Comvex управляє найбільш швидко завантажуваним зерновим терміналом в Європі, який може переробляти до 70 тис. тонн в день, а також терміналом з перевалки корисних копалин, сказав Панайт, який також є президентом ділової асоціації порту Констанца.

За його словами, раніше на цьому тижні оператор завершив навантаження близько 35 тис.тонн української залізної руди, і очікується, що друге судно буде завантажено приблизно 15 травня.

"У порівнянні з початковим моментом, коли всі шукали альтернативи, транспортні коридори для цього експорту поступово формуються", - сказав Панайт.

На даний момент в Констанцу відправлено близько 80 тис. тонн українського зерна, ще 80 тис. тонн схвалені і знаходяться в дорозі, повідомив у вівторок менеджер порту Констанца.

Член Європейського Союзу Румунія межує по Чорному морю, головній судноплавній артерії для зерна і нафти, з Болгарією, Туреччиною, Грузією, Україною і Росією.

Але, за словами Панайта, потрібна додаткова робота над сполучною інфраструктурою порту.

Панайт привітав плани румунського уряду щодо відновлення кількох залізничних ліній, що з'єднують порти з українськими кордонами.

У четвер Україна звинуватила Росію в крадіжці зерна на окупованій нею території, що збільшило загрозу глобальній продовольчій безпеці, створювану зривами весняної сівби і блокуванням українських портів під час війни.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія
NEWS
Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters
Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters
DAILY
Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я