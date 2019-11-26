У Мінінфраструктури утворили комісію з розслідування аварії танкера в Одесі

У Міністерстві інфраструктури України утворили комісію з розслідування аварії танкера Delfi, яка сталася в Одесі минулої п'ятниці, 22 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Як повідомляється, у міністерстві ухвалили рішення про створення комісії, яка займатиметься розслідуванням причин та обставин аварії танкеру Delfi в акваторії морського порту Одеса. Робота комісії триватиме до 13 грудня.

"Відповідно до наказу кінцевий термін роботи комісії визначено 13.12.2019. На даний час триває збір відповідної інформації, відомостей та матеріалів, вживаються інші організаційні заходи з метою встановлення обставин та причин виникнення вищезгаданої аварійної морської події", - зазначили в Мінінфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція відкрила кримінальне провадження через аварію молдовського танкера Delfi в Одесі. Правоохоронці кваліфікували інцидент як порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту. Винуватцям загрожує покарання у вигляді 2 років виправних робіт або 3 років ув'язнення.

Відомо, що 22 листопада в акваторії порту "Південний" зірвався з якоря танкер Delfi, після чого почав дрейфувати в бік Одеси. Біля одного з одеських пляжів молдовський танкер сів на мілину та перевернувся. На борту танкера перебувало троє членів екіпажу. Вони відмовлялися від евакуації, проте рятувальники провели операцію з порятунку екіпажу. У підсумку двоє з трьох моряків опинилися в лікарні.