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Необхідно знижувати тарифи на перевезення вантажів "Укрзалізницею" і портові збори, - економіст

Новини » Промисловість     03.04.2020 - 15:53
Необхідно знижувати тарифи на перевезення вантажів "Укрзалізницею" і портові збори, - економіст
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами експерта, нинішня світова економічна криза серйозно вдарить по ключових галузях економіки України

Для підтримки бізнесу під час кризи влади необхідно забезпечити зниження тарифів на залізничні вантажоперевезення і портові збори, які у нас у кілька разів вище, ніж у сусідніх країнах. Про це в коментарі журналістам заявив економіст Віктор Скаршевський, передає РБК-Україна.

"Укрзалізниця", порти - це все монополія. У нас є Антимонопольний комітет, який начебто повинен працювати. Необхідно переглядати тарифи, приводити з передовими міжнародними практиками в бік зниження. У нас найдорожча "Укрзалізниця" з перевезень, але й у нас найстаріші за віком вантажні вагони. Такий парадокс. Лахміттям перевозимо, але беремо більше, ніж у європейських країнах", - сказав Скаршевський.

Експерт також підкреслив, що нинішня світова економічна криза серйозно вдарить по ключових галузях економіки України, і державі необхідно буде мінімізувати наслідки кризи хоча б внутрішніми заходами, зокрема через перегляд тарифоутворення на перевезення.

"Те, що треба було робити ще багато років тому. Це перегляд тарифоутворення на перевезення. Тобто, демонополізація перевезень з метою зниження цих тарифів - це те, що найбільше якраз хвилює, одна з основних проблем аграріїв, і металургів... На жаль, зараз ми увійшли в кризу. І завдання уряду - мінімізувати ці наслідки хоча б внутрішніми заходами", - сказав Скаршевський.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністра України та керівництва міністерства інфраструктури з проханням знизити на 20% розміри портових зборів в Україні до рівня порівнянних закордонних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, голова Федерації металургів Сергій Біленький зазначив, що портові збори в Україні в 3-5 разів перевищують збори в сусідніх країнах і їх потрібно знизити найближчим часом.

Раніше президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підтримка експорту у період кризи має бути пріоритетом для влади, тому важливо забезпечити нормальні умови для логістики, а також підкреслив, що стабільна робота експортоорієнтованих підприємств дозволить вистояти України під час світової економічно-фінансової кризи.

Портові збори в Україні в 3-5 разів вище, ніж у сусідніх країнах, - Біленький Кабмін заборонив експорт гречки до 1 липня
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