Україна вперше залучає фінансування Швейцарії для оновлення парку потягів
Міністерство інфраструктури України, АТ "Укрзалізниця", Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцарія) та Швейцарське агентство зі страхування експортних ризиків SERV 26 серпня у присутності президента Володимира Зеленського підписали меморандум про взаєморозуміння.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Меморандум визначає засади співпраці та механізм спільної роботи сторін з питань розвитку сектору залізничного транспорту України.
"Я дуже радий, що сьогодні підписується цей важливий меморандум. Він є чудовим сигналом громадянам наших країн про те, як ми співпрацюємо", - зазначив президент Володимир Зеленський.
Уперше в історії на державному рівні Україна залучить експортне фінансування зі Швейцарії для розвитку залізничного транспорту України, зокрема оновлення парку потягів. Співпраця передбачає не просто закупівлю потягів, а й локалізацію виробництва Stadler. Для цього планують побудувати новий завод на території України.
Глава держави нагадав, що в межах Національної програми "Велике будівництво" запускається проект City Express для розвитку приміського залізничного сполучення.
За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, у межах співпраці зі Stadler заплановано закупити 30 приміських електропоїздів виробництва цієї компанії для Києва, ще 30 будуть розподілені між Харковом і Дніпром.
Нагадаємо, у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" "Укрзалізниця" отримає також 130 нових вантажних електропотягів виробництва французької компанії Alstom.