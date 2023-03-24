Мининфраструктуры будет отвечать за модернизацию пограничных пунктов пропуска, - Шмыгаль

Правительство доверило Министерству инфраструктуры модернизацию пограничных пунктов пропуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Для системной модернизации пограничных пунктов пропуска передаем их строительство и ремонт в сферу ответственности Министерства инфраструктуры. Государственное агентство восстановления определяем ответственным за обновление автомобильных пунктов пропуска", - заявил глава Кабмина.
По его словам, сейчас больше половины всех пунктов пропуска нуждаются в достройке или реконструкции.
Он отметил, что новая пограничная инфраструктура - это комфорт для людей, бизнеса и реализация украинский евроинтеграционных амбиций.
Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, что в Украине хотят увеличить количество пунктов пропуска на западной границе.
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