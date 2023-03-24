RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мининфраструктуры будет отвечать за модернизацию пограничных пунктов пропуска, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Правительство доверило Министерству инфраструктуры модернизацию пограничных пунктов пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Для системной модернизации пограничных пунктов пропуска передаем их строительство и ремонт в сферу ответственности Министерства инфраструктуры. Государственное агентство восстановления определяем ответственным за обновление автомобильных пунктов пропуска", - заявил глава Кабмина.

По его словам, сейчас больше половины всех пунктов пропуска нуждаются в достройке или реконструкции.

Он отметил, что новая пограничная инфраструктура - это комфорт для людей, бизнеса и реализация украинский евроинтеграционных амбиций.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, что в Украине хотят увеличить количество пунктов пропуска на западной границе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИУДенис Шмыгальвыезд за границу