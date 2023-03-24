Мінінфраструктури відповідатиме за модернізацію прикордонних пунктів пропуску, - Шмигаль

"Для системної модернізації прикордонних пунктів пропуску передаємо їх будівництво та ремонт у сферу відповідальності Міністерства інфраструктури. Державне агентство відновлення визначаємо відповідальним за оновлення автомобільних пунктів пропуску", - заявив голова Кабміну.

За його словами, зараз більше половини всіх пунктів пропуску потребують добудови чи реконструкції.

Він зазначив, що нова прикордонна інфраструктура – це комфорт для людей, бізнесу та реалізація українських євроінтеграційних амбіцій.