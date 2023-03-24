UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінінфраструктури відповідатиме за модернізацію прикордонних пунктів пропуску, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Уряд довірив Міністерству інфраструктури модернізацію прикордонних пунктів пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Для системної модернізації прикордонних пунктів пропуску передаємо їх будівництво та ремонт у сферу відповідальності Міністерства інфраструктури. Державне агентство відновлення визначаємо відповідальним за оновлення автомобільних пунктів пропуску", - заявив голова Кабміну.

За його словами, зараз більше половини всіх пунктів пропуску потребують добудови чи реконструкції.

Він зазначив, що нова прикордонна інфраструктура – це комфорт для людей, бізнесу та реалізація українських євроінтеграційних амбіцій.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, що в Україні хочуть збільшити кількість пунктів пропуску на західному кордоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
МІУДенис Шмигальвыезд за границу