Мінінформполітики не буде запускати кампанію про важливість голосування на виборах

Міністерство прийняло таке рішення, щоб уникнути звинувачень у заангажованості

Министерство информационной политики Украины не будет запускать информационную кампанию о важности принимать участие в голосовании на выборах президента Украины, чтобы избежать обвинений в заангажированности. Об этом заявил государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, "Министерство не будет запускать такие информационные кампании с целью избежания обвинений, что мы хотим тем или иным способом повлиять на решение граждан, чтобы это не было политическая агитация".

В свою очередь первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова отметила, что сейчас есть множество разных важных общественных тем, которые можно и нужно было бы освещать.

"Но есть некие объективные вещи. К сожалению, мы должны констатировать, что в 2019 году ресурс министерства сокращен, и поэтому у нас уже есть постоянные вещи, которые точно будут требовать больших средств, и на новые направления и контент сейчас нам не хватает", - сказала она.

Джапарова допустила, что возможно такая рекламная кампания была бы уместной, но "есть более объективное обстоятельство – просто отсутствуют ресурсы".

Ранее РБК-Украина писало, что глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал, что с 21 марта для обеспечения общественного порядка, охраны избирательных участков и избирательной документации во время выборов заступят все подразделения Нацполиции.

Добавим, в Украине накануне президентских выборов 2019 запустили информационно-аналитическую систему "Выборы-2019" для фиксации нарушений.