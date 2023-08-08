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Минимум семь. В Запорожской области произошла серия взрывов

Фото: взрывы в Бильмаке Запорожской области произошли 8 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Бильмаке Пологовского района Запорожской области произошли взрывы во вторник, 8 августа. Известно, минимум о 7 "хлопках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Вблизи Бильмака оккупанты, похоже, очень неудачно покурили. Местные жители сообщают про по меньшей мере 7 взрывах", - рассказал он.

Ситуация на Запорожском направлении

8 августа стало известно, что на Мелитопольском направлении ВСУ продвинулись на сотни метров. В районе Работиного продолжаются наступательные действия. При этом, украинская разведка активизировала свои действия в Херсонской области, а россияне перебрасывают оттуда подразделения ВДВ под Работино, чтобы пытаться отражать непрерывные украинские атаки.

 

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