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Мінімум сім. У Запорізькій області сталася серія вибухів

Фото: вибухи у Більмаку Запорізької області сталися 8 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Більмаку Пологівського району Запорізької області сталися вибухи у вівторок, 8 серпня. Відомо, мінімум про 7 "бавовн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Поблизу Більмаку окупанти, схоже, дуже невдало покурили. Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше 7 вибухів", - розповів він.

Ситуація на Запорізькому напрямі

8 серпня стало відомо, що на Мелітопольському напрямі ЗСУ просунулися на сотні метрів. У районі Роботиного продовжуються наступальні дії. При цьому українська розвідка активізувала свої дії у Херсонській області, а росіяни перекидають звідти підрозділи ВДВ під Роботине, щоб намагатися відбивати безперервні українські атаки.

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вибухиЗапорожская область