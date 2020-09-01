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Мінімальна зарплата з 1 вересня зросла до 5000 гривень

Автор: Олександр Білоус

Мінімалка підвищена на 5,9%

Мінімальна зарплата в Україні з 1 вересня 2020 року становить 5000 гривень. Це на 277 гривень (на 5,9%) більше, ніж було до цього.

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Така цифра закладена у змінах до закону "Про державний бюджет на 2020 рік", який набрав чинності з 1 вересня.

Таким чином, розмір мінімальної зарплати у 2020 році зросте 19,8% (на 827 гривень) що значно вище прогнозованої інфляції (5,9%).

Нагадаємо, в тексті закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" йдеться про те, що реальна величина прожиткового мінімуму в Україні у 2020 році складе близько 4251 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 25 серпня схвалила закон про підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня до 5000 гривень.

Зазначимо, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Дмитро Боярчук в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень має виключно політичний характер, а рішення прийнято перед місцевими виборами, які відбудуться в жовтні. За його словами, рішення не має економічного обгрунтування.

Прогноз погоди
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