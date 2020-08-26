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Економісти вважають підвищення мінімалки політичним кроком перед виборами

Київ, Середа 26 серпня 2020 11:48
Економісти вважають підвищення мінімалки політичним кроком перед виборами
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення мінімалки буде додатковим податком на роботодавців

Підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень має виключно політичний характер. Рішення прийнято перед місцевими виборами, які відбудуться в жовтні.

Про це виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Дмитро Боярчук сказав в коментарі РБК-Україна.

"Це рішення очевидне політичне, прийняте напередодні місцевих виборів, і воно не несе економічного обґрунтування. Мінімалка має зростати відповідно до зростання продуктивності та економіки, а у нас зараз трохи інша ситуація", - сказав Боярчук коментарі РБК-Україна.

Він також зазначив, що підвищення мінімалки не зобов'язує роботодавців піднімати безпосередньо самі виплати працівникам. Так, приватний бізнес цілком може платити співробітникам коефіцієнт 0,9 або 0,8 від мінімалки, в залежності від домовленості. Головне - щоб у повному обсязі сплачувалися до бюджету всі податки, прив'язані до МЗП, зокрема, єдиний соціальний внесок.

Таким чином, підвищення мінімалки, на думку Боярчука, є фактично додатковим оподаткуванням. За рахунок підвищення мінімалки, йдеться у пояснювальній записці до президентського законопроекту, держава планує зібрати 541 млн гривень додаткових податків.

Серед головних ризиків подальшого підняття МЗП - скорочення інвестицій, сказала РБК-Україна заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко. За її словами, продуктивність праці в Україні і так набагато нижча, ніж у багатьох сусідніх східноєвропейських країнах.

Через пандемію коронавірусу і карантинні обмеження бізнес був змушений відкласти інвестиції, хоча зараз спостерігається пожвавлення інвестиційних настроїв. Але через адміністративне підвищення мінімалки частину цих грошей доведеться направити на підвищення зарплат співробітникам, а частину - на виплату податків.

"Економіка могла б почати відновлюватися досить високим темпом, а так частина грошей, відведених на розвиток, буде спрямована на проїдання. Зростання продажів українським компаніям це теж не принесе - у споживанні багато імпорту", - сказала Репко.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада 25 серпня схвалила закон про підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня до 5000 гривень.

Виконавчий директор фонду Блейзера і радник Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в коментарі РБК-Україна сказав, що президент спочатку хотів, щоб вересневе підвищення мінімальної зарплати було більш вагомим.

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