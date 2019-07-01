Мінімальна пенсія зросла з 1 липня

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 липня 2019 року підвищено на 67 грн до 1564 грн. Як повідомляє РБК-Україна, планове підвищення мінімальної пенсії закладено в законі про державний бюджет на 2019 рік.

Це перше підвищення мінімальної пенсії в цьому році. З 1 грудня прожитковий мінімум зросте ще на 74 грн до 1638 грн.

Таким чином, мінімальна пенсія зросте цього року на 9%, що повинно перевищити плановий рівень інфляції (7,4%).

Крім того, з 1 липня 2019 року Кабінет міністрів встановив доплати до пенсій для осіб з тривалим трудовим стажем. Згідно з рішенням уряду, пенсія буде становити не менше 2000 грн для чоловіків зі страховим стажем 35 років і жінок - 30 років.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичний перерахунок пенсій згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". З 10,2 млн пенсіонерів, яким зроблений перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8,97 млн пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну, для індексації застосовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може бути менше 100 грн.

Зазначимо, мінімальна пенсія в Україні зросла на 9% і в 2018 році - до 1497 грн. Однак інфляція склала 9,8% (грудень до грудня).