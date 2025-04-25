Минимальная зарплата заморожена на уровне 8 тысяч гривен: когда ждать повышения

Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе допускает повышение минимальной зарплаты уже в следующем году. Такое предположение содержит базовый сценарий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (апрель 2025 года).

НБУ ожидает, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8000 гривен до 8370 гривен, а в 2027 году - до 8950 гривен.

Планы правительства

Кабинет министров в июне 2024 года утвердил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы, в которой предлагает отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума на эти годы.

Согласно документу, "в 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы составит 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году".

Оплата труда работников бюджетной сферы будет осуществляться на основе должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, который остается на уровне декабря 2024 года.

Государственный бюджет на 2025 год не предусматривает повышения минимальной зарплаты.