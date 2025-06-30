Минимальная пенсия вырастет: что решило правительство Украины

Последний раз минимальная пенсия повышалась с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2361 гривны.

Правительство предлагает поднять ее уровень на показатель прогнозируемой инфляции (2026 год - 8,6%, 2027 год - 5,9%, 2028 год - 5,9%).

Согласно документу, планируется установить следующие размеры прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: