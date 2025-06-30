Минимальная пенсия вырастет: что решило правительство Украины

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предлагает поднять размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (минимальную пенсию).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 года № 774.
Последний раз минимальная пенсия повышалась с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2361 гривны.
Правительство предлагает поднять ее уровень на показатель прогнозируемой инфляции (2026 год - 8,6%, 2027 год - 5,9%, 2028 год - 5,9%).
Согласно документу, планируется установить следующие размеры прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:
По данным НБУ, реальные доходы пенсионеров начали снижаться во второй половине 2024 года, когда ускорилась инфляция.
Летом 2024 года Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы предложил отказаться от повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.
Напомним, прожиточный минимум не повышали в 2023 году.
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