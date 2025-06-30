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Мінімальна пенсія зросте: що вирішив уряд України

Фото: Мінімальна пенсія зросте до 2 564 гривень наступного року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки пропонує підняти розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (мінімальну пенсію).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.

Востаннє мінімальна пенсія підвищувалася з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2361 гривні.

Уряд пропонує підняти її рівень на показник прогнозованої інфляції (2026 рік - 8,6%, 2027 рік - 5,9%, 2028 рік - 5,9%).

Згідно з документом, планується встановити такі розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

  • у  2026 році - 2 564 гривні;
  • у 2027 році - 2 715 гривень;
  • у 2028 році - 2 859 гривень.
     

Пенсія в Україні

За даними НБУ, реальні доходи пенсіонерів почали знижуватися в другій половині 2024 року, коли прискорилася інфляція.

Влітку 2024 року Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки запропонував відмовитися від підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Нагадаємо, прожитковий мінімум не підвищували у 2023 році.

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