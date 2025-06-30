Мінімальна пенсія зросте: що вирішив уряд України

Пенсія в Україні

За даними НБУ, реальні доходи пенсіонерів почали знижуватися в другій половині 2024 року, коли прискорилася інфляція.

Влітку 2024 року Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки запропонував відмовитися від підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Нагадаємо, прожитковий мінімум не підвищували у 2023 році.

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