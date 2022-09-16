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У Харківській області виявили щонайменше 10 катівень окупантів

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Харківська область, П'ятниця 16 вересня 2022 13:19
У Харківській області виявили щонайменше 10 катівень окупантів Фото: голова Національної поліції України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На Харківській області правоохоронці виявили щонайменше десять катівень російських окупантів.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Можу на сьогодні говорити про наявність як мінімум 10 катувальних камер. Дві катувальні в місті Балаклії: перша - на території відділу поліції, де в камерах знаходилося близько 40 осіб. Термін перебування там від 7 до 48 днів", - заявив він.

Клименко повідомив, що в камері були відсутні санітарно-гігієнічні умови, а людей виводили в туалет із мішками на голові.

"Одна з камер була для жінок, там сиділо 8 жінок. Друга катівня - у друкарні, вона була набагато жорстокішою, на територію друкарні було завезено чотири бокси з будівлі суду і людей тримали у прозорих боксах цілодобово протягом багатьох днів", - розповів голова Нацполіції.

Він додав, що місто Ізюм знищено практично вщент.

"На території міста виявлено 6 катівень: у ЦПАУ, у будівлі СБУ, поліції, прокуратури тощо, де ми також документуємо злочини ворога", - розповів Клименко.

За його словами, катівні також були у селі Гракове та місті Вовчанськ.

Нагадаємо, окупанти оголосили про виведення своїх військ із Ізюму Харківської області 10 вересня.

Пізніше в Міноборони України повідомили, що руйнування, які завдали окупанти в Ізюмі Харківської області, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум із двома Бучами Київської області.

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