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Глава минфина США отправится в Китай, чтобы наладить новые отношения с Пекином, - Reuters

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Четверг 06 июля 2023 02:14
Глава минфина США отправится в Китай, чтобы наладить новые отношения с Пекином, - Reuters Фото: Флаг США (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Глава минфина США Джанет Йеллен 6-9 июля отправится в Пекин. Там она обсудит новый закон Китая о шпионаже, который вызывает беспокойство в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поездка Йеллена в Китай направлена на углубление связей между экономиками стран, стабилизацию отношений и минимизацию рисков от ошибок в случае возникновения разногласий.

Глава минфина США донесет экономической команде Китая позицию США по защите прав человека и нацбезопасности. Она также надеется на сотрудничество в решении неотложных проблем, таких как изменение климата и долговый кризис, с которым сталкивается многие страны.

Также в США считают, что реализация закона Китая о нацбезопасности и шпионаже будет иметь негативные последствия для иностранных компаний, в том числе и американских. Их могут обвинить в "шпионской деятельности".

Отношения США и Китая

Отношения между США и Китаем в последние годы находятся на самом низком уровне. Эскалация началась из-за позиции Америки по Тайваню, еще "подлила масла в огонь" ситуация с обнаружившими над территорией США воздушными шарами-шпионами КНР.

Директор ЦРУ Уильям Бернс недавно сказал, что США должны диверсифицировать свои цепочки поставок, постепенно отказавшись от товаров и услуг из Китая.

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