Си Цзиньпин лично предостерег Путина от ядерного удара по Украине, - FT

Си Цзиньпин лично предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия против Украины. Это указывает на то, что Пекин питает опасения по поводу войны России, хотя и предлагает Москве молчаливую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Анонимные источники издания сообщили, что личное послание было сделано во время государственного визита президента Китая в Москву в марте, одной из первых поездок Си за пределы Китая после многих лет изоляции в рамках его политики нулевого COVID.

С тех пор китайские чиновники в частном порядке приписывают себе заслуги в убеждении Путина отказаться от угроз применения ядерного оружия против Украины.

В частности, анонимный советник китайского правительства заявил, что сдерживание Путина от использования ядерного оружия является центральным элементом кампании Китая по восстановлению вязей с Европой. Полномасштабное вторжение России в Украину в марте 2022 года поставило Москву и ее союзника Пекин в противостояние с ЕС.

Как отмечает FT, в своих публичных заявлениях Китай последовательно выступает против использования ядерного оружия против Украины. Но многие из сторонников Киева сомневаются в преданности Пекина такому сдерживанию, учитывая "безграничное партнерство" Си с Путиным и так называемый "мирный план" Китая, который в значительной степени совпадает с позициями Москвы.

Предупреждение Си, однако, дало надежду, что Китай подкрепляет свою публичную риторику за закрытыми дверями и предупреждает о потенциальных последствиях для двусторонних отношений, которых может быть достаточно, чтобы остановить Путина от применения ядерного оружия.

"Китайцы берут на себя ответственность за то, что посылают сообщения на всех уровнях", - сказал анонимный чиновник администрации США.

Напомним, Китай усилил связи с Россией после вторжения Москвы в Украину. Пекин заявляет о поддержке Кремля, а Си Цзиньпин приезжал весной к Владимиру Путину, на арест которого Международный уголовный суд выдал ордер.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в марте заявил, что поездка союзника России руководителя Китая Си Цзиньпина в Москву является положительным признаком того, что Владимир Путин, возможно, не применит ядерное оружие.

В то же время президент США Джо Байден в июне заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия со стороны президента России Владимира Путина является "реальной".