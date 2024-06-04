В Минфине США призвали американские компании следить за соблюдением санкций против РФ

Он отметил, что американские компании должны уделять больше внимания своим цепочкам поставок, чтобы не стать соучастниками российских попыток обойти санкции Запада.

В частности, по словам Адейемо, особое внимание такому вопросу должны уделить производители микроэлектроники и станков, поскольку Россия может с их помощью получать товары двойного назначения.

При этом заместитель министра финансов США подчеркнул, что американские финансовые учреждения должны пересмотреть свои отношения с малыми и средними банками в "проблемных странах", поскольку Москва ищет способы обойти санкции США.